Глава Сургута ответил в прямом эфире на жалобы горожан по поводу дрифтеров

Сегодня, 20 декабря, глава Сургута Максим Слепов провел прямой эфир, где ответил на вопросы и жалобы жителей. Одной из тем стал шум у гипермаркета «Лента» по улице 30 лет Победы. Жильцы ближайших домов не могут выспаться из-за ночных дрифтеров.

«Больше пять лет жители жилого комплекса у «Ленты» по улице 30 лет Победы не могут выспаться из-за вечерних и ночных заездов, дрифтеров и тусовок с кальями, пьянками и громкой музыкой. Это шумно и опасно. Торговый центр работает круглые сутки. Обращались везде, полиция штрафует нарушителей, но они все равно возвращаются», ‒ пожаловалась сургутянка Полина Ямпольская.

По словам горожанки, остальные торговые центры справились с дрифтерами ‒ установили искусственные неровности.

«Мы уже направили в управление внутренних дел предложение все-таки включить эту парковку в единый маршрут патрулирования, чтобы патрулирование проводилось на системной основе», ‒ ответил на жалобу мэр Сургута.

По словам Максима Слепова, сотрудники ГИБДД ежедневно проводят свои рейды на таких участках и системно привлекают нарушителей к административной ответственности.