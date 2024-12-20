Дума Сургута единогласно выбрала нового председателя

Сегодня, 20 декабря, на 32-ом торжественном заседании Думы Сургута избрали нового председателя седьмого созыва. Им стал Александр Олейников, который почти полгода находился в статусе исполняющего обязанности. Это решение приняли единогласно: все 20 присутствующих депутатов.

«Благодарю за оказанное доверие», − сказал народный избранник.

Отметим, что, Александр Олейников родился в 1982 году в Краснодарском крае. В 2004 году он окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию, получив специальность «Теплогазоснабжение и вентиляция». Позднее он прошел дополнительное обучение в РАНХиГС, став магистром публичной политики.

С 2015 года Олейников занимает должность начальника отдела водоснабжения и водоотведения управления по организации обслуживания производства ПАО «Сургутнефтегаз». После отставки предыдущего председателя Думы Максима Слепова он исполнял обязанности спикера. В настоящее время Александр Олейников возглавляет комитет Думы по бюджету, налогам, финансам и имуществу, а также является заместителем председателя комитета по городскому хозяйству.

Кроме того, произошло еще одно важное изменение в составе парламента. Думу Сургута досрочно покинул народный избранник Андрей Саликов. По информации местных СМИ, он может перейти в мэрию и возглавить комитет по внутренней политике.