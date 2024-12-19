В Сургуте храмы и церкви готовы к проведению новогодних и рождественских служб

Все 11 храмов Сургута готовы к проведению праздничных богослужений. Правоохранительные органы предприняли необходимые меры, чтобы службы прошли безопасно, говорится на сайте городской мэрии.

«Традиционно в преддверии Нового года, Рождества и Крещения администрация города совместно с Росгвардией и УМВД организует комиссионные проверки. Для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях будут привлечены народные дружины, казачества и сотрудники правоохранительных органов. В 11 городских храмах установят от одной до трех металлодетекторных рамок. Дополнительно будут организованы пешие патрули и приближены группы быстрого реагирования. Локации с новогодними елками и ледяными городками также обеспечат охраной и установят металлодетекторы для контроля», – поделился главный специалист отдела профилактики терроризма управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Лариса Дюкалина.

По словам инспектора по антитеррористической защищенности, филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО» Дмитрия Маковея, все религиозные объекты прошли проверку и полностью соответствуют предъявленным требованиям.