Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

21 декабря

Досугово-игровая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 12:00.

В этот день в библиотеке пройдет интеллектуальная игра, посвященная Новому году, в форме квиза «Новогодний серпантин». Во время развлечения участники вспомнят новогодние традиции, ответят на вопросы о праздничных обычаях, фильмах и книгах. Для участия в ДИС-квизе необходимо собрать команду от двух до четырех человек. Победителям подарят незабываемые призы.

Также в течение дня у каждого читателя есть возможность проявить свои знания и смекалку в экспресс-викторине «Найди пару».

Телефон для справок: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Мастер-класс «Зима согревает»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Юные и взрослые горожане могут создать своими руками отличный подарок к Новому году ‒ декоративную композицию в виде милого пингвина с помощью гуаши. На мероприятие можно приобрести семейный билет, если ребенок младше восьми лет и в сопровождении взрослого.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей, семейный ‒ 525 рублей. 0+

Новогодняя дискотека для подростков «Неклассическая дискотека»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 16:00.

Для подростков Сургута подготовили уникальное событие года ‒ неклассическую дискотеку. Дети от девяти до 12 лет станцуют хоровод под песню «В лесу родилась елочка», увидят яркое шоу, встретятся с персонажами, поучаствуют в играх, флешмобах и необычных соревнованиях, а также сделают фотографию у нарядной елки и получат подарки.

Телефон для связи: 60-58-60, 28-65-65. Цена билета: детский ‒ 1 200 рублей, взрослый ‒ 400 рублей. 6+

Моноспектакль «Сама. Коко Шанель»

Место проведения: Барсовский МКДЦ, улица Центральная, 5. Время: 19:00.

Коко Шанель ‒ выдающийся модельер, основательница Дома моды, ненавидящая революции, но совершившая революцию в мире моды и парфюмерии. Она предстанет перед зрителями как сильная, развязная, смелая девушка, и расскажет о своей жизни.

На мероприятии свободная рассадка.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

Новогодний открытый микрофон

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В предстоящую субботу в Невесомости состоится последний в этом году музыкальный праздник ‒ Открытый микрофон. Участников ждет насыщенная программа с разнообразной музыкой, много драйва и эмоций. На сцене выступят группы ПИЛИГРИМ, ЗЕМЛЯЦВЕТЕТ, PARTY KILLERS и ДЖЕКИЛ И ХАЙД, а также гитарист-фрэшмен ВАККИ, олдскульный рэпер ЗВУКОЗАВИСИМЫЙ и новогодний КАБАН.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

22 декабря

«Новогодний иллюзион» с показом спектакля «Вечно эта 345-я»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 10:00 и 16:00.

«Новогодний иллюзион» ‒ мероприятие, которое наполнено радостью, весельем и чудом. В центре внимания будет неповторимое цирковое представление с необычными номерами артистов и фокусами от иллюзионистов.

Кроме того, Дедушка Мороз подготовил для всех гостей новогодний спектакль «Вечно эта 345-я» ‒ это современная сказка-сновидение, где главными героями стали овечки из людских снов.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейное занятие «Мастерская елочной игрушки»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Жители и гости Сургута могут изготовить елочные игрушки из фоамирана, которые станут ярким дополнением к новогоднему празднику. Такой подарок можно вручить близким и друзьям, либо повесить на свою елку.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 150 рублей. 6+

Мюзикл «Пиноккио»

Место проведения: Театр СурГУ, улица Ленина, 1. Время: 12:00 и 15:00.

Сургутянам покажут семейный мюзикл по мотивам одноименной сказки Карло Коллоди «Пиноккио». На сцене главный герой предстанет как озорник, часто попадающий в неприятности из-за своей оплошности. При этом в спектакле будет много шуток, цирковых номеров, оригинальной музыкой и зажигательных танцев.

Телефон для справок: 53-03-17, 53-03-19. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Премьера концертной программы «Новый год с Симфоническим оркестром»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Ленина, 1, большой зал. Время: 18:00.

Симфонический оркестр под управлением маэстро Сергея Оселкова приглашает горожан на премьеру самого яркого и праздничного концерта. Зал филармонии наполнится музыкой, радостью и счастьем. Также, на мероприятии будет сюрприз ‒ харизматичный дирижер концерта Сергей Оселков закружит сургутян хороводом метелицы из новогоднего попурри.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 1 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+