На 32-м заседании Думы Сургута утвердят бюджет города на 2025 год и выберут председателя

Завтра, 20 декабря, сургутская Дума отпразднует свое 30-летие. В этот день депутаты соберутся на 32-е торжественное заседание, чтобы обсудить ключевые вопросы, включая выборы председателя Думы седьмого созыва и принятие бюджета на 2025 год с плановым периодом до 2027 года.

Седьмой созыв начал свою работу в октябре 2021 года и продолжил традиции нормотворчества, заложенные первыми составами. За эти три десятилетия городской парламент стал важной частью управления Сургутом, объединяя депутатов разных поколений в стремлении к улучшению жизни горожан.

Накануне юбилея, в Сургутском краеведческом музее прошло мероприятие, посвященное истории Думы. На нем выступил депутат Владимир Болотов, трижды избранный в городской парламент. Он подчеркнул, что за годы работы Думы неизменными остались ключевые качества депутатов – неравнодушие и стремление к справедливости.

«Безусловно, мы каждый раз спорим, дискутируем, но это все ради оптимального решения для нашего города. Я благодарен коллегам всех созывов, ведь всегда воспринимал их как своих учителей. У каждого есть уникальные качества, воспринимая которые ты можешь стать лучше», − отметил народный избранник.

К юбилею Думы редакция siapress.ru провела серию интервью с депутатами, среди которых Алексей Савенков, Вера Кифорук, Евгений Дьячков, Александр Сальников и Владимир Болотов. Все они поделились воспоминаниями о становлении и развитии городского парламента.