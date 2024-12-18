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«Крутились малолетки на этажах»: в одном из подъездов Сургута завелись вандалы

Неизвестные вандалы разгромили почтовые ящики и разрисовали лифт в многоквартирном доме в Сургуте

«Крутились малолетки на этажах»: в одном из подъездов Сургута завелись вандалы
Фото: siapress.ru

Первый подъезд многоквартирного дома на улице Бажова, 29 в Сургуте стал жертвой вандализма: почтовые ящики разбиты, стены и стекла лифта покрыты рисунками и надписями. Такое неприглядное зрелище предстало перед жильцами, один из которых поделился с корреспондентом siapress.ru фотографиями последствий.

В домовом чате активно обсуждается ситуация. По словам одной из жительниц подъезда, на первом и восьмом этажах видели подростков, но под подозрением оказались и взрослые.

«Крутились малолетки на первом и восьмом этажах. Но, возможно, это и жители дома. После этих надписей в лифте, явно не детской рукой, уже не знаешь на кого думать. Сама лично видела, как житель нашего подъезда, мужик лет 40, долбил дверь, закрытую со стороны улицы, так, что она чуть не вылетела. Ключей от домофона не было», – передают в чате.

Корреспондент siapress.ru выяснил, что управляющей компанией дома является ООО УК «ЗАСК». В организацию направлен запрос по поводу ситуации, ответ ожидается.

В настоящий момент инициативные жители подъезда решили собрать подписи для установки камер видеонаблюдения, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Отметим, что с точки зрения закона видеокамеры в подъездах, на лестничных клетках или над квартирой размещать можно. Но их установка имеет массу условий.

«Согласно 45 статье Конституции Российской Федерации, каждый гражданин имеет законное право на защиту своих прав и свобод, и может использовать для этого все, что не противоречит законодательству. Видеонаблюдение сюда тоже относится. Но оговорка – «не противоречит закону» означает, что при этом нельзя нарушать 137 статью Уголовного кодекса, которая гласит «о неприкосновенности частной жизни». Соответственно, камера должна фиксировать строго ограниченный объем информации, чтобы и интересы владельца защитить, и право на частную жизнь соседей не нарушить», – передают на сайте urban-media.ru.

В источнике дополнили, что основное требование для установки видеокамер – направление обзора должно быть очевидным, чтобы было понятно, что именно фиксирует устройство. Также важное условие – камера должна быть видимой и открытой, ее нельзя встраивать в стену или скрывать чем-либо.

Что касается получения разрешения от ЖКХ или управляющей компании (УК), оно не требуется. Однако если собрать достаточное количество подписей соседей, поддерживающих инициативу, УК может установить камеры за свой счет.

Ранее в siapress.ru писали, что жители Сургута жалуются на токсичный запах в подъезде.


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Сегодня в 15:20, просмотров: 317, комментариев: 0
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