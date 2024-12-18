Продавец из Лянтора стала жертвой дистанционных мошенников

В Лянторе мошенник украл почти 60 тысяч рублей у продавца, представившись сыном директора сети магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

«Установлено, что неизвестный позвонил на стационарный телефон магазина, где югорчанка работает продавцом и представился сыном директора сети. В процессе разговора незнакомец поинтересовался заменой вывески торговой точки и денежными средствами, имеющимися в сейфе. Он попросил сотрудницу совершить перевод денег со своего счета за работу по монтажу рекламной витрины в размере 59 тысяч рублей, а из сейфа забрать наличку в счет возмещения. Продавец перевела сумму на указанный счет, и лишь потом поняла, что стала жертвой аферистов», – указали в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас полицейские проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания причастных лиц.