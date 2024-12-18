Суд вынес приговор второму соучастнику убийства жителя Сургута, совершенного в 2022 году

В Казахстане нашли второго соучастника убийства жителя Сургута, совершенного в 2022 году. Суд назначил ему 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

«Гражданин Таджикистана признан судом виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и в разбое. Следствием и судом установлено, что 11 сентября 2022 года подсудимый и его сообщник, находясь в жилом доме в районе садового товарищества «Дорожник» г. Сургута, в ходе совместного распития спиртных напитков избили малознакомого жителя Сургута с целью завладения его мобильным телефоном. Удары потерпевшему были нанесены поленом по голове и телу. После этого фигуранты нанесли мужчине поочередно ножевые ранения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», − передает ведомство.

Напоминаем, что сообщники захоронили тело на участке, сожгли личные вещи убитого, в том числе паспорт и водительское удостоверение, а также попытались уничтожить другие следы, затерев пятна крови в доме. Мобильный телефон погибшего мужчины сдали в ломбард, выручив за него 17 тысяч рублей.

В октябре 2023 года одного из подсудимых приговорили к 15 годам тюрьмы.