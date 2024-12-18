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​Власти Сургута рассматривают третий участок для нового мусорного полигона

Депутаты Сургута изучили планы по строительству нового мусорного полигона

​Власти Сургута рассматривают третий участок для нового мусорного полигона
Фото: ru.freepik.com

В Сургутском районе может появиться новый мусорный полигон. Это уже третий участок, который рассматривают для обустройства там свалки. Предыдущие два оказались неподходящими. Об этом стало известно на заседании комитета Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному планированию.

Депутаты также обсудили строительство мусоросортировочного завода на территории действующего полигона ЛТД на 27-м километре автодороги Сургут – Лянтор. Проектирование завода завершено, в 2025 году планируется провести экологическую экспертизу и утвердить тарифы. Начало строительных работ запланировано на лето.

Вместе с тем, Сургуту предстоит рекультивировать старый мусорный полигон. Стоимость работ оценивается в 1,7 миллиарда рублей, из которых муниципалитет должен покрыть 40% расходов, а оставшуюся сумму возьмет на себя округ, сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Вячеслав Адушкин.

«На сегодняшний день заключен контракт — подрядная организация выполняет работы по разработке проектной документации на рекультивацию полигона. На текущий момент прошли общественные обсуждения. И сейчас проект находится на государственной экологической экспертизе», − рассказал чиновник.

В трехлетнем бюджете города, который депутаты планируют утвердить на этой неделе, средства на эти работы не предусмотрены, подчеркивают в 86.ru.

Однако в рамках государственной программы ХМАО «Экологическая безопасность» планируется увеличить объем субсидий на ликвидацию накопленного экологического ущерба и устранение несанкционированных свалок. О дополнительных средствах в размере 52,9 млн рублей говорится в документе.

«В рамках государственной программы ХМАО «Экологическая безопасность» будет увеличен объем субсидии на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде и мест несанкционированного размещения отходов в целях проведения мероприятия по рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута ((+) 52,9 млн. рублей)», − отметили в пояснительной записке к проекту решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа − Югры на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов».

Народные избранники вернутся к рассмотрению этого вопроса в мае 2025 года.


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Сегодня в 13:29, просмотров: 284, комментариев: 0
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