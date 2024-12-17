Депутаты Думы Сургута рассмотрели план работы на первое полугодие 2025 года

В эту пятницу, 20 декабря, на 32 заседании Думы города Сургута депутаты планируют утвердить план работы на первое полугодие 2025 года. В документе перечислены ключевые вопросы, которые будут обсуждаться на заседаниях Думы и в профильных комитетах.

Основные темы заседаний Думы на первое полугодие 2025 года:

Март:

Рассмотрение изменений в бюджет Сургута на 2025-2027 годы.

Отчет о выполнении плана приватизации муниципального имущества за 2024 год.

Информация о работе правоохранительных органов – с отчетом выступит начальник Управления МВД по Сургуту.

Май:

Итоги исполнения бюджета Сургута за 2024 год.

Новый план приватизации муниципального имущества на 2026-2028 годы.

Обсуждение методики расчета арендной платы за использование муниципального имущества.

Июнь:

Отчеты руководителей муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ о результатах деятельности за первое полугодие.

Рассмотрение отчетов депутатов VII созыва перед избирателями.

План работы Думы Сургута на второе полугодие 2025 года.

Приоритетные вопросы комитетов

Помимо общих заседаний, профильные комитеты Думы уделят внимание ряду важных вопросов:

Благоустройство городской среды: ремонт дворов и внутриквартальных проездов и развитие общественных пространств. Кроме того, администрация отчитается о состоянии дел по решению проблемы очистки водных объектов.

ремонт дворов и внутриквартальных проездов и развитие общественных пространств. Кроме того, администрация отчитается о состоянии дел по решению проблемы очистки водных объектов. Образование и социальная сфера: ремонт детских садов и школ, строительство объектов спорта по концессии, обустройство парковок возле медучреждений.

ремонт детских садов и школ, строительство объектов спорта по концессии, обустройство парковок возле медучреждений. Транспортная инфраструктура: модернизация общественного транспорта и ремонт автомобильных дорог. Депутаты в том числе поднимут вопросы, касающиеся железнодорожного вокзала и аэропорта.

«Представленный проект решения подготовлен в соответствии с регламентом Думы города. Заседание Думы проводится с принятыми календарными полугодовыми планами работы. В проект календарного плана включены предложения депутатов, главы города, председателя контрольно-счетной палаты. В план работы включены вопросы, которые являются проектами решения в количестве 11, и 14 вопросов, по которым проекты решения не будут подготовлены. То есть это вопросы для рассмотрения на заседании постоянных комитетов», − подчеркнула руководитель аппарата Думы Сургута Елена Ануфриева.

Ознакомиться с планом работы на первое полугодие 2025 года можно на сайте.