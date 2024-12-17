Депутаты Думы Сургута рассмотрели план работы на первое полугодие 2025 года

В эту пятницу, 20 декабря, на 32 заседании Думы города Сургута депутаты планируют утвердить план работы на первое полугодие 2025 года. В документе перечислены ключевые вопросы, которые будут обсуждаться на заседаниях Думы и в профильных комитетах.
Основные темы заседаний Думы на первое полугодие 2025 года:
Март:
- Рассмотрение изменений в бюджет Сургута на 2025-2027 годы.
- Отчет о выполнении плана приватизации муниципального имущества за 2024 год.
- Информация о работе правоохранительных органов – с отчетом выступит начальник Управления МВД по Сургуту.
Май:
- Итоги исполнения бюджета Сургута за 2024 год.
- Новый план приватизации муниципального имущества на 2026-2028 годы.
- Обсуждение методики расчета арендной платы за использование муниципального имущества.
Июнь:
- Отчеты руководителей муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ о результатах деятельности за первое полугодие.
- Рассмотрение отчетов депутатов VII созыва перед избирателями.
- План работы Думы Сургута на второе полугодие 2025 года.
Приоритетные вопросы комитетов
Помимо общих заседаний, профильные комитеты Думы уделят внимание ряду важных вопросов:
- Благоустройство городской среды: ремонт дворов и внутриквартальных проездов и развитие общественных пространств. Кроме того, администрация отчитается о состоянии дел по решению проблемы очистки водных объектов.
- Образование и социальная сфера: ремонт детских садов и школ, строительство объектов спорта по концессии, обустройство парковок возле медучреждений.
- Транспортная инфраструктура: модернизация общественного транспорта и ремонт автомобильных дорог. Депутаты в том числе поднимут вопросы, касающиеся железнодорожного вокзала и аэропорта.
«Представленный проект решения подготовлен в соответствии с регламентом Думы города. Заседание Думы проводится с принятыми календарными полугодовыми планами работы. В проект календарного плана включены предложения депутатов, главы города, председателя контрольно-счетной палаты. В план работы включены вопросы, которые являются проектами решения в количестве 11, и 14 вопросов, по которым проекты решения не будут подготовлены. То есть это вопросы для рассмотрения на заседании постоянных комитетов», − подчеркнула руководитель аппарата Думы Сургута Елена Ануфриева.
Ознакомиться с планом работы на первое полугодие 2025 года можно на сайте.