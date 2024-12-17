В Думе Сургута обсудили расходы на общественный транспорт

В 2025 году Сургут направит почти 2 миллиарда рублей на развитие и обслуживание общественного транспорта. Эти средства будут распределены между поддержанием регулярных маршрутов, субсидированием перевозчиков и обновлением автопарка, сообщил депутатам Думы директор департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

«Для обеспечения населения услугами по перевозке регулярными маршрутами запланировано почти 1,6 миллиарда рублей, что обеспечивает выполнение 33 регулярных маршрутов и предоставление субсидий организациям-перевозчикам», − пояснил чиновник.

На модернизацию автопарка запланировано также 457 миллионов рублей, которые пойдут на закупку новых автобусов.

Кроме того, выделены средства для решения специфических задач:

Почти 12 миллионов рублей направят на покрытие убытков от круглогодичных дачных маршрутов, которые за год обслужили 374 тысячи поездок.

направят на покрытие убытков от круглогодичных дачных маршрутов, которые за год обслужили 374 тысячи поездок. 32 миллиона рублей пойдут на компенсацию недополученных доходов от бесплатных перевозок льготных категорий граждан, которые воспользовались транспортом более одного миллиона раз.

пойдут на компенсацию недополученных доходов от бесплатных перевозок льготных категорий граждан, которые воспользовались транспортом более одного миллиона раз. 57 миллионов рублей выделят на оплату процентов за автобусы, купленные в лизинг.

Напоминаем, что депутаты Сургута предварительно рассмотрели бюджет на 2025 год. В следующем году доходы составят почти 50 миллиардов рублей, расходы – 51,5 миллиард, дефицит – более двух миллиардов. Больше всего средств, 28 миллиардов рублей, направят на образование. Эта сумма составит 54% всех расходов бюджета.

В пятницу, 20 декабря, на 32 заседании Думы города народные избранники утвердят проект бюджета города на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.