В Думе Сургута обсудили расходы на общественный транспорт

В 2025 году Сургут направит почти 2 миллиарда рублей на развитие и обслуживание общественного транспорта. Эти средства будут распределены между поддержанием регулярных маршрутов, субсидированием перевозчиков и обновлением автопарка, сообщил депутатам Думы директор департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.
«Для обеспечения населения услугами по перевозке регулярными маршрутами запланировано почти 1,6 миллиарда рублей, что обеспечивает выполнение 33 регулярных маршрутов и предоставление субсидий организациям-перевозчикам», − пояснил чиновник.
На модернизацию автопарка запланировано также 457 миллионов рублей, которые пойдут на закупку новых автобусов.
Кроме того, выделены средства для решения специфических задач:
- Почти 12 миллионов рублей направят на покрытие убытков от круглогодичных дачных маршрутов, которые за год обслужили 374 тысячи поездок.
- 32 миллиона рублей пойдут на компенсацию недополученных доходов от бесплатных перевозок льготных категорий граждан, которые воспользовались транспортом более одного миллиона раз.
- 57 миллионов рублей выделят на оплату процентов за автобусы, купленные в лизинг.
Напоминаем, что депутаты Сургута предварительно рассмотрели бюджет на 2025 год. В следующем году доходы составят почти 50 миллиардов рублей, расходы – 51,5 миллиард, дефицит – более двух миллиардов. Больше всего средств, 28 миллиардов рублей, направят на образование. Эта сумма составит 54% всех расходов бюджета.
В пятницу, 20 декабря, на 32 заседании Думы города народные избранники утвердят проект бюджета города на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.