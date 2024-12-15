70% сургутских автобусов изношены и требуют замены

СПОПАТ нуждается в серьезном обновлении автопарка, так как почти 70% автобусов находятся в ненормативном состоянии. Об этом сообщает «Сургутская трибуна».

Из 154 имеющихся автобусов большого и среднего класса около 70 машин служат дольше семи лет, что превышает срок их эксплуатации. Еще 18 автобусов планируют списать в ближайшее время. Для полного обновления парка требуется 120 новых машин, из которых 102 должны быть автобусами большого класса.

«Группа ГАЗ готова в течение января изготовить до 40 автобусов. Нам нужно минимум 25 автобусов в год, чтобы за три года обновить автобусный парк», – передает глава департамента имущественных и земельных отношений Алексей Дворников.

До конца 2027 года мэрия планирует закупить 75 автобусов.

Ранее в siapress.ru писали, что в Сургуте ищут перевозчика на некогда популярный маршрут №30.

Напомним, в октябре нашумевшую транспортную реформу в Сургуте признали провальной. Но еще до нее жители часто сталкивались с переполненными автобусами, долгими интервалами и задержками. Изменились ли претензии местных жителей, какие маршруты чаще всего «выходят из строя» и куда можно обратиться − в обзоре siapress.ru.