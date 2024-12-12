Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

14 декабря

Выставка «Сказки на елке»

Место проведения: Городская библиотека №23, проезд Дружбы, 8. Время: с 11:00 до 19:00.

Жителей Сургута приглашают посетить мини-выставку советских елочных игрушек. Участники увидят раритетные игрушки по мотивам народных и авторских сказок из частной коллекции сургутянки Галины Гальц.

Телефон для справок: 37-52-53. Вход свободный. 0+

Литературная суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 12:00.

В этот день участники клуба «Проспект читающей молодежи» проведут игру «Книжный аукцион», где расскажут о своих любимых книгах, прочитанных в 2024 году. А в литературной игре «Книжные секреты» посетители смогут познакомиться с книгами, которые по итогам года оказались в библиотеке самыми популярными.

Телефон для справок: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Мастер-класс «Сказка к нам приходит»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Дети и их родители могут создать подарок к Новому году в виде декоративной композиции гуашью. Мастер-класс рекомендован для участников старше восьми лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей. 6+

Большой концерт певицы Весна

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В Сургуте состоится большой концерт известной сургутской певицы, автора и исполнителя собственных песен Кристины Весны. Также в концерте примут участие Анастасия Евсеева, Дмитрий Титов, Никита Янчак, Дмитрий Юрин и другие.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 600 рублей, на входе ‒ 1 000 рублей. 16+

15 декабря

Музейное занятие «Мастерская елочной игрушки»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

В рамках Семейного клуба «Музей и Ко» жителей и гостей Сургута приглашают на мастер-класс по изготовлению популярной в 1940-1960 годы новогодней игрушки. Работа будет выполнена в технике ватного папье-маше.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 150 рублей. 0+

Новогодний концерт детских творческих коллективов

Место проведения: МАУ «Городской культурный центр», проспект Набережный, 56. Время: 12:00.

В преддверии Нового года в Сургуте пройдет концерт детских творческих коллективов «Новогодняя почта». Зрители смогут насладиться яркими и трогательными номерами юных артистов. В программе вечера песни и танцы.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. 0+

Экскурсия по выставке «Райшев Г. С. Югорский авангард»

Место проведения: Сургутский художественный театр, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Гостям мероприятия проведут экскурсию по выставке одного из известных художников Югры «Райшев Г.С. Югорский авангард». В этом году Геннадию Райшеву исполнилось бы 90 лет. В экспозиции представлено более 50 произведений живописи и графики разных этапов творчества художника.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский (от 4 до 6 лет) ‒ 50 рублей, детский (от 7 до 18 лет) ‒ 100 рублей, взрослый ‒ 200 рублей. 6+