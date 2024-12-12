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​В Сургуте дети-вандалы громят ледовые городки

Вандализм задерживает сдачу ледовых городков в Сургуте

​В Сургуте дети-вандалы громят ледовые городки
Фото предоставлено ДАиГ

Ледовые городки в Сургуте еще не успели порадовать жителей, а уже столкнулись с серьезной проблемой – вандализмом. Особенно пострадала площадка у Свято-Троицкого кафедрального собора на пересечении улицы Островского и проспекта Мира, где за последнюю неделю дважды ломали ледяной трон.

По словам ведущего специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации города Елены Ковтун, дети выбивают подлокотники трона, садятся на него и ломают конструкцию.

«Эта локация больше всего подвергается вандализму, потому как рядышком находится школа. И любая перемена, либо уже закончился учебный день, дети просто бегут, перепрыгивают ограждение ледового городка, даже не соблюдают никаких правил безопасности. Кто-то катается, но есть и те, у которых цель − что-то сломать», − добавила специалист отдела.

Пострадала и еще одна скульптура – фигура змеи. После восстановления она утратила часть своей изысканности. Из-за разрушений часть элементов пришлось переработать, и композиция больше не выглядит так же гармонично.

Такие действия не только портят фигуры, но и задерживают процесс сдачи площадок. Подрядчику приходится восстанавливать разрушенные элементы, что замедляет работы и мешает принимать готовые локации. Кроме того, горки на площадках не успевают застыть из-за того, что дети и родители начинают кататься по ним раньше времени, игнорируя предупреждения и ограждения.

Еще одной проблемной локацией стал сквер Молодежный. Здесь также фиксируются случаи целенаправленного разрушения ледовых фигур.

«Некоторые дети даже приходят с родителями и, несмотря на то что они видят, что мы работаем, катаются на горках. Это ежегодная проблема. Мы ездим по локациям и практически целыми днями устраняем все недочеты. У нас в основном все площадки уже готовы. Единственное осталось закончить иллюминацию, то есть подсветку», − поделился представитель подрядной организации Антон Раксин.

Администрация города уже направила материалы по фактам вандализма в правоохранительные органы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия нарушителей, что позволит установить виновных.

Строительство ледовых городков началось 2 декабря, и большая часть объектов уже готова. Однако из-за постоянных повреждений подрядчикам приходится работать в ускоренном режиме, чтобы успеть завершить работы до 20 декабря.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 156, комментариев: 0
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