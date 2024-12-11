Полиция Сургута выясняет обстоятельства убийства собаки Турбо

В Сургуте недалеко от гостиницы «Берлин» мужчина заманил собаку за строения на СТО, прикормил, избил трубой по голове, а после добил лопатой и закопал в снег. Об этом сообщил друг хозяина пса изданию «Вестник Сургутского района».

«Пес пролежал под снегом часов семь-восемь, пока его не нашли. Живой, но очень тяжелый», – рассказал собеседник издания.

Собака поступила в ветеринарную клинику с переломом лобной кости, трещиной в переносице, жидкости в брюшной полости и отеком лобной части. К сожалению, спасти жизнь пса не удалось.

По словам хозяйки Кристины, она нашла щенка на улице и отвезла супругу на СТО. Пса назвали Турбо. Его любили местные дети, играли с ним, а клиенты СТО часто кормили вкусностями.

«Вся база его знает. Это одуванчик. Маленький, пушистый липучка. Почему липучка? Потому что он со всеми собаками и людьми ‒ давай играть. Он даже за живодером шел, прыгал. Он в игре был, хотел внимания. Он шел на убой, а думал, что играет», – поделилась Кристина.

Предположительно, мужчина избил собаку из-за того, что она напала на ребенка.

«В полицию поступило сообщение 30 ноября о том, что собака покусала ребенка, вещи не прокусила, но напугала. Собака была без намордника, она живет на СТО, хозяйка выпускает ее выгуливать без сопровождения», – сообщили в полиции «Вестнику Сургутского района».

Личность мужчины установили. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, а хозяйка пса планирует отдать его тело на судебно-медицинскую экспертизу.