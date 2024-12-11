В Сургуте наградили жителей в честь Дня образования Югры

В Сургутской филармонии состоялось торжественное мероприятие в честь Дня образования Югры. В этот вечер наградили местных жителей, внесших значительный вклад в развитие города и округа в разных сферах, сообщает городская мэрия.

«Ко Дню Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проходит чествование лучших из лучших. На мой взгляд, самое лучшее, что может сделать человек – это оставить добрую память о себе своими делами. Вы любите свой город и делаете каждый свой рабочий день таким, чтобы потом оставить что-то потомкам. Мы живем и трудимся для нашего города, для наших детей. От лица Главы Сургута Максима Николаевича Слепова и от себя лично поздравляю всех с заслуженными наградами. Спасибо за ваш труд», ‒ отметил Владимир Фризен, открывая церемонию и награждая жителей.

В ходе мероприятия более 50 сотрудников учреждений и организаций Сургута отметили за добросовестный труд, развитие волонтерского движения и активную гражданскую позицию.