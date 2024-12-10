В Сургуте группа аферистов организовывала подставные ДТП

13 участников мошеннической схемы инсценировали аварии на улицах Сургута, чтобы получить страховые выплаты. Они не смогли обжаловать приговор и теперь отправятся в колонию, сообщает прокуратура Югры.

«Судом установлено, что с сентября 2016 г. по октябрь 2018 г. подсудимые, используя заранее приисканные транспортные средства, осуществляли инсценировки дорожно-транспортных происшествий на дорогах г. Сургута с участием автомобилей различных марок и незаконно получали страховые выплаты», – передают в источнике.

Кроме того, некоторые фигуранты расплачивались поддельными купюрами в разных городах.

Суд первой инстанции назначил им наказания от двух до семи лет лишения свободы. Осужденные подали апелляцию, но суд ХМАО оставил приговор без изменений.