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​В Сургуте избавляются от незаконно установленных нестационарных торговых объектов

Власти Сургута демонтировали 55 несанкционированных НТО

​В Сургуте избавляются от незаконно установленных нестационарных торговых объектов
Фото: администрация Сургута / vk.com

С сентября 2024 года в Сургуте проводят мероприятия по устранению незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО). Так, специалисты контрольного управления выдали недобросовестным предпринимателям 91 предписание, сообщает мэрия города.

На сегодняшний день в Сургуте демонтировали 55 НТО и составили 42 протокола за неисполнение.

«Напомним, что среди основных требований, предъявляемых к торговым объектам ‒ расположение не ближе 15 м к окнам многоквартирного жилого дома, либо к витринам коммерческой организации, не менее 3 м от проезжей части или внутриквартального проезда, не вплотную к пешеходному тротуару, если его ширина менее 3 м. Также проекты должны вписываться в архитектурную концепцию города. Есть дополнительные требования к материалам, дизайну и цветам с целью единообразия», ‒ указали в мэрии.

Напомним, что новые городские правила благоустройства вступили в силу с 1 сентября 2024 года.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 117, комментариев: 0
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