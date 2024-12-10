Власти Сургута демонтировали 55 несанкционированных НТО

С сентября 2024 года в Сургуте проводят мероприятия по устранению незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО). Так, специалисты контрольного управления выдали недобросовестным предпринимателям 91 предписание, сообщает мэрия города.

На сегодняшний день в Сургуте демонтировали 55 НТО и составили 42 протокола за неисполнение.

«Напомним, что среди основных требований, предъявляемых к торговым объектам ‒ расположение не ближе 15 м к окнам многоквартирного жилого дома, либо к витринам коммерческой организации, не менее 3 м от проезжей части или внутриквартального проезда, не вплотную к пешеходному тротуару, если его ширина менее 3 м. Также проекты должны вписываться в архитектурную концепцию города. Есть дополнительные требования к материалам, дизайну и цветам с целью единообразия», ‒ указали в мэрии.

Напомним, что новые городские правила благоустройства вступили в силу с 1 сентября 2024 года.