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Исторический парк «Россия – моя история. Югра» в Сургуте отметил пятилетие

Депутат Сургута поздравил с юбилеем исторический парк «Россия – моя история. Югра»

Исторический парк «Россия – моя история. Югра» в Сургуте отметил пятилетие
Фото: исторический парк «Россия – моя история. Югра»

В минувшую субботу, 7 декабря, мультимедийный исторический парк «Россия – моя история. Югра» отпраздновал свой первый крупный юбилей. Поздравить учреждение с пятилетием пришел депутат Думы Сургута Михаил Бехтин.

«Я так часто тут бываю, что каждый раз ощущение, что я – дома. Все знакомо и близко мне. В этот день юбиляру говорят теплые, добрые слова, пожелания. Вспоминают значимые моменты, и у меня их действительно много. Весь коллектив парка – профессионалы. То, что делаете вы – всегда наполнено смыслом. Мощные идеи оживают. Причем, начиная с небольшой «искорки» и до самого конца, все сделано с душой», – подчеркнул народный избранник.

Сургут стал 21-м городом, где открылся такой парк. Его уникальность – два проекционных купола с панорамными конструкциями, аналогов которым нет ни в одном другом центре сети.

Парк занимается важной миссией – воспитанием гражданственности и патриотизма у молодежи. Уникальные мультимедийные решения помогают сделать знакомство с историей России увлекательным и доступным. Отдельного внимания заслуживает региональный контент, который подчеркивает значимость изучения истории Югры.

Гостями торжества стали руководители культурных, образовательных, общественных организаций и представители мультимедийных парков из Челябинска и Санкт-Петербурга. В честь юбилея для них провели экскурсию по экспозициям и мультимедийной выставке «Парк объединяет», которая рассказала о сотрудниках парка, ключевых проектах и достижениях за пять лет работы.


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Сегодня в 17:00, просмотров: 133, комментариев: 0
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