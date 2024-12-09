Сургут столкнулся с нехваткой земли для захоронений

В Сургуте появится новое кладбище неподалеку от дачного кооператива «Многодетная семья». Об этом сообщает «Сургутская трибуна» со ссылкой на администрацию города.

«По информации городской администрации, новое кладбище нужно Сургуту, чтобы выполнить окружные нормативы. На действующих кладбищах города осталось 2,5 гектара земли, свободной для захоронений, а должно быть 97,7. Соответственно, для достижения нормативов нужно не только расширить уже действующее Чернореченское кладбище, но и найти место для нового», – передают в источнике.

Кладбище займет территорию площадью 39 гектаров, сроки его создания пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Сургуте дефицита мест захоронений не наблюдают. Городской крематорий работает в штатном режиме и даже без очередей, рассказали корреспондентам siapress.ru в пресс-службе МКУ «Ритуал».

Отметим, что в октябре в рамках проекта «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили актуальную проблему нехватки мест на кладбищах в России.