Два человека пострадали в ДТП на проспекте Ленина в Сургуте

Накануне, 8 декабря, на проспекте Ленина в Сургуте произошло ДТП с двумя пострадавшими. По предварительной информации, 35-летний водитель «Toyota Rav4» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим авто, выехавшим на «красный».

«Около 15:25 на проспекте Ленина в городе Сургут, 35-летний водитель «Toyota Rav4», по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Toyota Corolla», под управлением 20-летнего водителя, выехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора», – сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате аварии 35-летний пассажир «Toyota Rav4» и 32-летняя пассажирка «Toyota Corolla» получили травмы.

За 7-8 декабря на дорогах ХМАО зарегистрировали восемь ДТП, в которых три человека погибли, 11 – пострадали, в том числе несовершеннолетний.

Ранее прокуратура начала проверку после ДТП в Нижневартовске.