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​В Сургуте установили деревянные остановки, которые не понравились жителям

Сургутянам не понравились новые деревянные остановки

​В Сургуте установили деревянные остановки, которые не понравились жителям
Фото: «К-ИНФОРМ | СУРГУТ» / vk.com

Жители Сургута недовольны новыми деревянными остановками, которые установила местная власть. Одна из них появилась на улице Профсоюзов. Горожане не понимают, для чего на севере установили такую конструкцию, ведь она не защитит ни от ветра, ни от снега, передает издание 86.ru.

«Увы и ах. Увидела из окна автобуса остановку – обрадовалась. А потом вышла на остановку (езжу «благодаря» реформе транспорта на перекладных каждый день этим маршрутом), так вот. Зашла вовнутрь, а его по сути нет. Все равно на улице. Козырек и боковушки по размеру усеченному не спасут даже от мелкого дождика или снега. Зачем такая галочка, ради того, чтобы сделать? Ради сидушек? Так они были – красивые скамейки. А крыши как не было, так и нет», – жалуется Елена Гарде.

Между тем, в мэрии указали, что на остановках «ул. Островского» и «Горсвет» смонтированы деревянные навесы для укрытия от непогоды. Позже еще семь таких конструкций планируют установить в городе, говорится в группе «К-ИНФОРМ | СУРГУТ» во «ВКонтакте».


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