В Сургуте работников аэропорта будут доставлять до работы и обратно

До 10 декабря аэропорт Сургута ждет заявки от партнеров, готовых доставлять сотрудников воздушной гавани на работу и обратно. На эти цели аэропорт потратит 40 млн рублей, говорится на портале государственных закупок.

Согласно опубликованным материалам, у подрядчика должно быть в наличии не менее шести автобусов, которые произведены не ранее 2022 года, и иметь вместительность – не менее 70 человек в одном транспортном средстве.

«Приветствуется предложение участника закупки о предоставлении большего количества автобусов, чем указано Заказчиком в настоящем Техническом задании. Допускается незначительное изменение вместимости автобусов, если участником закупки предлагается большее количество автобусов, чем заявлено Заказчиком», – указали в документе.

Аэропорт Сургута разработал 21 маршрут для перевозки сотрудников на работу и обратно. С победителем закупки контракт будет заключен на весь 2025 год.