В третий раз Сургутский район попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок

В Национальном рейтинге прозрачности закупок в третий раз лидирует Сургутский район. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Сургутский район в сегменте «Муниципальные заказчики» обошел 80 претендентов и получил 5 863 балла – это наивысший, «Гарантированный» уровень прозрачности закупок. Муниципалитет опередил крупные города и столицы регионов. Например, Тюмень, Екатеринбург, Великий Новгород, Красноярск, Новосибирск, Салехард, Казань, Сочи», – написал он.

По итогам 2024 года власти района совершили рекордный объем закупок – более восьми тысяч почти на 9 млрд рублей. Цифра является самой высокой за всю историю Сургутского района и в полтора раза выше уровня 2023 года.

Стратегия повышения эффективности системы закупок в Сургутском районе основана на комплексном подходе к регулированию закупочных процедур и позволяет сокращать объем неконкурентных закупок.