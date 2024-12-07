В Сургуте для автотранспорта перекроют сквозной проезд на улице Киртбая

Сквозной проезд на улице Киртбая в Сургуте перекроют для автотранспорта. Речь идет о дороге через микрорайон, выходящей на Нефтеюганское шоссе. Через нее проезжают водители, которые хотят сократить путь к ТРЦ «Аура», в то время как территория для проезда не предназначена, сообщила директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко корреспонденту «СургутИнформТВ».

«Это не проезд, он никаким нормативным, документации никакой не соответствует, это пешеходная зона, и поэтому там установлены соответствующие знаки, и там могут передвигаться только пешеходы, гулять, прогуливаться», – пояснила она.

Водителей, пользующихся проездом, не смущают установленные соответствующие знаки и горы снега, которые засыпали коммунальщики уже несколько раз. Поэтому приняли решение в течение зимы загораживать проезд снежным валом.