Власти Сургута поручили устранить граффити на здании по улице Чехова

В Сургуте привели в порядок пострадавшие от вандалов фасады встроенно-пристроенных помещений по улице Чехова, 12. Такое поручение дал глава города Максим Слепов, сообщает местная мэрия в своих соцсетях.

«Специалисты контрольного управления администрации Сургута направили собственнику предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований правил благоустройства. Владелец согласно правилам благоустройства, закрасил рисунки и привел фасады в надлежащий вид», – указали в сообщении.

Однако в комментариях к посту местные жители стали возмущаться, ведь на фотографии «стало» изображен фасад совершенно другого здания.

«Осталось, как было. Кто кого за нос водит?», – пишет автор фотографии.

Редакция siapress.ru направила запрос в администрацию Сургута с просьбой уточнить этот инцидент.