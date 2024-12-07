В Сургуте «умные» общественные туалеты перевели в механический режим работы

«Умные» общественные туалеты Сургута перевели в механический режим работы. Этому послужили жалобы горожан о невозможности воспользоваться туалетами в связи с нарушением правил эксплуатации системы электронного доступа, сообщает мэрия города в соцсетях.

«Администрацией города принято решение перевести туалеты в механический режим. Сейчас ими можно воспользоваться в свободном доступе», – указали в сообщении.

Всего в Сургуте четыре таких туалета: два на территории парка «За Саймой», один в сквере 31 микрорайона и еще один – на стоянке междугородних маршруток по проспекту Ленина, 70. Ранее, чтобы воспользоваться ими, необходимо было приложить карту.