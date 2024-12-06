Власти Сургутского района потратили более 52 млн рублей на освещение поселков

В Сургутском районе завершилась кампания по модернизации систем электроосвещения и энергоснабжения. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Энергетики протянули свыше 3,2 км линий электропередач, установили 87 светодиодных светильников. Стоимость работ составила более 4,9 млн рублей», ‒ написал он.

Свыше 48 млн рублей направили на реконструкцию подстанции в Белом Яре ‒ устройство уже ввели в эксплуатацию.

«Объект обеспечивает электроэнергией котельные, тепловые пункты, две школы, поликлинику, УВД, СК «Витязь», предприятие «Обь-Регион» и больше сотни многоквартирных домов поселения. В микрорайоне «Гидронамыв» энергетики обустроили площадки для последующего монтажа электроустановок», ‒ добавил Трубецкой.

Также возвели трансформаторную подстанцию в Барсово, заменили участки воздушной линии электропередачи в Солнечном и Ляминой, обновили оборудование на подстанции в Федоровском и сети электроснабжения в ДНТ «Птицевод Севера», «Феникс» и «Зори Сургута».