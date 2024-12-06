На Нефтеюганском шоссе в Сургуте появятся двухуровневые транспортные развязки

Две транспортные развязки появятся в Сургуте на Нефтеюганском шоссе, а именно ‒ на пересечении с улицами Островского и Маяковского. Предполагается, что обе развязки будут двухуровневыми. Срок их строительства неизвестен, но проектная документация уже готова, рассказал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу изданию «Сургутская трибуна».

«Завершается научная работа по центральной транспортной магистрали города. Другими словами, это Нефтеюганское шоссе. Речь идет о двухуровневых транспортных развязках. У нас имеется на руках готовая проектная документация по развязкам на улицах Островского и Маяковского», ‒ указал он.

Возможный вариант развязок на Нефтеюганском шоссе согласно карте градостроительного зонирования.

После завершения научной работы администрация Сургута аргументированно запросит окружные и федеральные средства для реализации этих объектов.