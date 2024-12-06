На проспекте Ленина в Сургуте перекроют дорогу из-за ремонта

Сегодня вечером, 6 декабря, в Сургуте из-за ремонта перекроют движение автотранспорта по проспекту Ленина. Участок от улицы Университетской до СурГУ будет закрыт с 22:00 6 декабря до 03:00 8 декабря, сообщила администрация города.

«В связи с ремонтными работами будет перекрыто движение по проспекту Ленина на участке от ул. Университетская до СурГУ с 22:00 06.12.2024 до 03:00 08.12.2024», ‒ указали в сообщении.

На время перекрытия участка движение городских маршрутных автобусов будет изменено:

№ 10 ‒ при движении с ДК «Строитель», Газпром, проспект Ленина, улица Энгельса далее по маршруту;

№ 112 ‒ начало движения от остановочного пункта «Газпром» и далее по маршруту.