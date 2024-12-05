Губернатор Югры отреагировал на жалобы сургутян по поводу грязной воды

В ходе прямой линии губернатора Югры Руслана Кухарука вновь поднялся вопрос об ухудшении качества воды в домах Сургута. В частности, жалобы поступают от жителей восточного района города.

«С прошлого года, с наступлением зимы, значительно снизилось качество воды, которое поступает в квартиры. Всю зиму приходится покупать питьевую воду, мыться в грязной воде. От грязной воды засоряются фильтры, портится бытовая техника», – пожаловалась горожанка Анастасия Гончарук.

По словам главы округа, вопрос уже стоит на контроле и на проведение ремонтных работ по водоснабжению в Сургуте уже выделены средства.

«Мы предусмотрели средства из окружного бюджета в бюджет Сургута на проведение ремонтных работ, связанных с водоводом. По региону запущена большая программа в части проектирования и строительства новых инженерных сетей, очистных сооружений», – сказал Кухарук.

Отметим, что в Югре на замену инженерных сетей ежегодно выделяют более 3,2 млрд рублей.