Силовики устроили рейд на рынке «Аскания» в Сургуте

Сегодня, 5 декабря, в Сургуте на территории торгового комплекса «Аскания» работают полиция и ОМОН. Въезд и выезд на рынок перекрыт спецмашинами. Фотографиями случившегося поделились местные жители в группе «Местоположение ДПС Сургут» во «ВКонтакте».

«Сотрудники УМВД Сургута и округа при поддержке Росгвардии проводят профилактические мероприятия по соблюдению миграционного законодательства. Итоги мероприятия будут сообщены дополнительно», – сообщила официальный представитель городской полиции Елена Ким изданию «Сургутская трибуна».

Ранее мы писали о том, что в Сургуте в ТРЦ «Аура» силовики задержали целый автобус мигрантов.