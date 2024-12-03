В Сургуте прошел бизнес-форум «Рефреш»

В Сургуте прошел двухдневный форум «Рефреш», объединивший более 200 предпринимателей, экспертов и представителей творческого сообщества. Мероприятие, организованное администрацией города на площадке «Школы 21», стало дискуссионной и образовательной платформой для тех, кто хочет вывести свой бизнес на новый уровень. Участниками форума стали не только жители Сургута, но и представители других муниципалитетов.

Начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута Екатерина Борисова отметила ключевую роль форума в объединении предпринимателей: «Идея была как раз в том, чтобы обновить знания, отношения, коммуникации. Мы строили программу форума таким образом, чтобы первый день был подчинен исключительно образовательным процессам. Его цель назвали: «Я развиваю свой бизнес». Второй день больше сфокусирован на коммуникационных процессах и на формате сессий».

Лекции, мастер-классы и панельные дискуссии с участием федеральных и местных экспертов охватили темы современных технологий ведения бизнеса, эффективных продаж, управления командами, а также перспективных направлений для предпринимательства.

Одним из ярких примеров успеха стал бизнес сургутянина Яна Бобаренко, который после участия в предыдущем форуме начал развивать свое дело, создавая этнические куклы и популяризируя культуру региона. «Форум все-таки концентрирует и определяет определенные проблемы. Он пытается привнести в самого предпринимателя что-то новое из других регионов. Это очень ценно, потому что обычно, скажу по себе, не можешь вырваться куда-нибудь в Ханты или в Москву на что-то новое», — рассказал предприниматель.

Помимо образовательной части, форум стал площадкой для нетворкинга. Екатерина Борисова подчеркнула важность коллабораций: «Этап нетворкинга очень важен, потому что делать бизнес в Сургуте — это делать бизнес с другими предприятиями. Сфера “b2b” усиливает друг друга за счет коллаборации, за счет коммуникации, совместных мероприятий или продуктов».

На форуме также рассматривались вопросы использования современных технологий. Спикеры акцентировали внимание на доступных и эффективных решениях. «Не нужно каких-то прорывных технологий будущего использовать, которые могут быть доступны малому количеству людей. Нужно смотреть, что сейчас уже стало супер дешевым, супер отточенным. И как это можно внедрить к себе», — отметил директор «Школы 21» Дмитрий Балаушко.

Форум стал знаковым событием для малого и среднего бизнеса Сургута, где зарегистрировано около 20 тысяч компаний, в которых работают более 90 тысяч человек. За девять месяцев 2024 года оборот этих фирм составил 217 миллиардов рублей. В мэрии подчеркнули, что развитие предпринимательства выгодно не только для бизнесменов, но и для муниципалитета, поскольку налоги идут в местный бюджет.

«Обратная связь активная. Только в первый день зарегистрировались свыше 240 человек, включая другие муниципалитеты большой агломерации Сургут – Нефтеюганск. Программа насыщенная. Думаю, каждый для себя вынесет что-то полезное, – отметил глава Сургута Максим Слепов. – Вижу большой потенциал предпринимательства в сургутской сфере услуг, туризма, производства. Развивается в нашем регионе «серебряная экономика» – это услуги для людей пожилого возраста. К тому же впервые в Югре у нас принят единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования. Он дает четкое понимание перспективных локаций для развития любых видов бизнеса в Сургуте».

При поддержке Администрации Сургута