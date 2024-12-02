Завершился форум «Сургут. Безопасность»

В Сургуте состоялся третий городской форум «Сургут. Безопасность», объединивший более двух тысяч участников для обсуждения вопросов профилактики экстремизма, терроризма и правонарушений. В мероприятии приняли участие представители власти, правоохранительных органов, педагоги, научное сообщество, общественные организации, молодежь и члены этнических сообществ города. За два дня работы форума было организовано 21 тематическая площадка.

Открывая форум, заместитель главы города Виталий Малыхин подчеркнул важность изменения подходов к безопасности в современном мире: «Рад приветствовать участников форума от имени Главы города Максима Слепова. Со временем наше представление о безопасности изменилось. Если несколько столетий назад под ней понималось физическое благополучие, то в современном мире, где информация играет ключевую роль, на первый план выходят информационная и ментальная безопасность. Сегодня важно осознать, что безопасность – это не уклонение от угрозы, а умение жить в сложном и опасном мире, быстро и уверенно реагируя на любые обстоятельства».

Первый день форума был посвящен профилактике деструктивного поведения среди молодежи, в том числе наркозависимости и борьбе с экстремизмом. Благодаря системной работе в Сургуте удалось снизить смертность, связанную с употреблением наркотиков, на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Участники форума также изучили технологии создания фейков и дипфейков, а специалисты представили методы противодействия манипуляциям в информационном пространстве.

Дмитрий Печёнкин, начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации города, отметил, что ключевая цель форума – предоставление необходимых знаний для предотвращения радикализма среди несовершеннолетних и создание культурного сообщества для обмена лучшими практиками: «Традиционно на форум мы пригласили всех специалистов сферы профилактики. Основным фокусом стали педагоги. В мероприятии приняли участие представители 14 муниципальных образований округа, которые делились своим опытом и знаниями».

Завершением первого дня стало общегородское родительское собрание с участием 500 человек. Политолог и эксперт Яна Амелина отметила уникальность формата: «Общегородское родительское собрание – это особенность сургутского форума, ведь оно проводится не в онлайн-формате, как в некоторых других регионах, а в виде реальной встречи. Живое общение всегда остаётся незаменимым».

Во второй день форума основной акцент был сделан на анализ деструктивных молодежных субкультур, безопасности в социальных сетях и противодействия мошенничеству. Спикеры обсудили итоги работы административных комиссий округа за 2024 год: ежегодно в Сургуте за нарушение общественного порядка привлекается более 3000 человек.

Общественный помощник руководителя аппарата антитеррористической комиссии Республики Татарстан Дидар Оразов подчеркнул ценность форума как площадки для интенсивного обмена опытом: «Форум не носит протокольный характер. Мы заимствуем технологии, обмениваемся практиками из разных регионов, формируем коммуникационную сеть специалистов, объединенных общей целью – обеспечением безопасности.»

Новинкой программы стали деловые игры. Руководитель молодежного центра «Формат» Владислав Брылеев провел игру «Мы против коррупции», а эксперт Владимир Нехайчик совместно с участниками рассматривал реальные дела об административных правонарушениях. Также для гостей форума были организованы экскурсии в Сургутский краеведческий музей и музей ПАО «Сургутнефтегаз».

Итоги мероприятия подтвердили высокий интерес участников к вопросам безопасности и необходимости продолжать подобные инициативы, чтобы укреплять обмен опытом и совершенствовать практики профилактики правонарушений.

При поддержке Администрации Сургута