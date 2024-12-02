Сургут становится комфортнее и светлее

В Сургуте продолжается работа по благоустройству городской среды и модернизации инфраструктуры. В 20А микрорайоне завершен очередной этап благоустройства парка в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Общественная приемка выполненных работ подтвердила их соответствие установленным требованиям.

«Прошу горожан бережно отнестись к новым площадкам. Это наше общее имущество, красота и комфорт города, в котором мы живём», – обратился к жителям глава города Максим Слепов.

Работы по преобразованию парка начались в 2022 году с обустройства спортивной площадки, в 2023 году появилась площадка для выгула собак. В этом году завершены укладка дорожно-тропиночной сети, строительство второй спортивной площадки, обустройство сцены, установка опор освещения, а также высажено 700 хвойных деревьев и 200 кустарников. Заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчук сообщил, что подрядчик устранил все замечания, и объект готов к эксплуатации.

В 2025 году планируется провести финальный этап благоустройства: установить детскую площадку, видеонаблюдение и завершить пешеходные дорожки, связывающие все зоны парка. ««Еще пять лет назад тут был просто лесной массив. Жители старались бегом пробежать, чтобы не задерживаться. Парковая зона до и сейчас – это огромная разница. Люди очень довольны, что эта территория преобразилась. Стало светло, уютно, много скамеек, есть сцена для мероприятий. Жители микрорайона теперь часто тут гуляют, проводят время с детьми», – отметила председатель ТОС 29 Ольга Тищенко.

Одновременно в Сургуте ведется масштабная модернизация уличного освещения. Работы реализуются в рамках концессионного соглашения между администрацией города и ООО «Сургутские городские электрические сети». Соглашение предусматривает строительство новых линий освещения общей протяженностью 50 км в местах, где ранее освещения не было, включая внутриквартальные проезды, ведущие к образовательным учреждениям. Также планируется реконструкция порядка пяти тысяч светильников.

Заместитель главы города Артем Кириленко отметил, что новая инфраструктура значительно повысит уровень безопасности и комфорта для жителей. «28 декабря прошлого года было заключено концессионное соглашение, Оно предусматривает строительство линий освещения, порядка 50 км, там, где ранее освещение отсутствовало. В первую очередь, на внутриквартальных проездах, большинство из которых ведет к образовательным учреждениям. Также в рамках соглашения предусмотрена реконструкция порядка пяти тысяч светильников. Это, несомненно, повысит уровень безопасности и комфорта жителей», – подчеркнул замглавы.

«На участке дороги протяженностью 700 метров энергетики установили 24 металлические опоры, в настоящее время производится монтаж светильников. В 25 микрорайоне это не единственный объект строительства наружного освещения. Светлее станет по пути к детским садам «Бусинка», «Фестивальный», Сургутской технологической школе, Центру развития талантов ребенка и корпусу лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.», – рассказал заместитель главного инженера СГЭС Илья Егоров.

По словам заместителя главного инженера, новые светодиодные светильники потребляют меньше электроэнергии, обеспечивая при этом более высокий уровень освещенности. На сегодняшний день в городе уже установлено около 4000 современных светильников, что делает Сургут светлее, а энергосистему экономичнее.

При поддержке Администрации Сургута