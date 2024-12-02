В декабре в Сургуте откроют девять ледовых катков

В 2024-2025 году в Сургуте откроют девять ледовых катков. На некоторые из них местные жители могут попасть бесплатно со своими коньками. Полный список с ледовыми площадками опубликовало Управление физической культуры и спорта администрации Сургута.

Заливку и обустройство ледовых катков запланировали до 1 декабря, однако этот срок перенесли до 15 декабря из-за теплой погоды.

«Все зависит от погодных условий. Сейчас очень тепло, поэтому мы переносим срок до 15 декабря», ‒ рассказала корреспонденту siapress.ru заместитель начальника Управления физической культуры и спорта Наталья Денисевич.

Так, в число ледовых площадок, срок заливки и обустройства которых перенесли на 15 декабря, попали три катка: на улице Кукуевицкого, 8/2, Мечникова, 6 и Энтузиастов, 49.

«Мы теперь ответственны только за три катка. Срок их заливки и обустройства перенесли до 15 декабря, может, чуть позже», ‒ рассказали корреспонденту siapress.ru в муниципальном бюджетном учреждении центр физической подготовки «Надежда».

Стоит отметить, что заливка катков производится при благоприятных погодных условиях ‒ при температуре воздуха -7 градусов.