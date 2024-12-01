В Сургуте выявили 150 случаев несоблюдения правил благоустройства

В Сургуте система «Дозор» выявила 150 случаев несоблюдения правил благоустройства, связанных с неудовлетворительным состоянием фасадов зданий. Об этом сообщает администрация Сургута в своем телеграм-канале.

«Зачастую различные надписи и рисунки стихийны и не санкционированы. Это негативно сказывается на внешнем облике нашего города. В обязанности владельцев сооружений входит регулярная очистка зданий и ограждений от загрязнений, надписей, в том числе пропагандирующих вещества и организации, информации с ссылками на интернет-ресурсы и мессенджеры, запрещенные на территории Российской Федерации», – передают в источнике.

За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан составляют от 500 до 1 000 рублей, для должностных лиц – от 3 000 до 5 000 рублей, для юридических лиц – от 5 000 до 20 000 рублей.