Модернизация уличного освещения продолжается в Сургуте

В Сургуте продолжается масштабная модернизация уличного освещения. На сегодняшний день в городе уже установили около 4 000 современных светодиодных светильников. Они потребляют меньше электроэнергии, при этом обеспечивают более высокий уровень освещения и создают комфортный свет. Работы ведутся в производственной зоне, прилегающих поселках и других микрорайонах города, сообщают в пресс-службе администрации.

«28 декабря прошлого года было заключено концессионное соглашение, которое предусматривает строительство линий освещения, порядка 50 км, там, где ранее освещение отсутствовало. В первую очередь, на внутриквартальных проездах, большинство из которых ведет к образовательным учреждениям. Также в рамках соглашения предусмотрена реконструкция порядка пяти тысяч светильников. Это, несомненно, повысит уровень безопасности и комфорта жителей», – отметил заместитель главы города Артем Кириленко.

На участке проспекта Пролетарского от улицы Геологической до Югорской уже завершается строительство новой линии освещения.

«На участке дороги протяженностью 700 метров энергетики установили 24 металлические опоры, в настоящее время производится монтаж светильников. В 25 микрорайоне это не единственный объект строительства наружного освещения. Светлее станет по пути к детским садам «Бусинка», «Фестивальный», Сургутской технологической школе, Центру развития талантов ребенка и корпусу лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.», – рассказал заместитель главного инженера СГЭС Илья Егоров.

Отметим, что масштабная модернизация проходит по городе концессионному соглашению в сфере благоустройства, которое администрация города заключила с ООО «Сургутские городские электрические сети». В прошлом году компания завершила трехлетний проект по установке за счет собственных средств архитектурно-защитного ограждения теплотрассы вдоль проспектов Мира и Пролетарского.