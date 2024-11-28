Сургутский росгвардеец спас выпавшую из окна девушку

В Сургуте старший сержант полиции Ислам Агаларов спас 18-летнюю девушку, которая выпала из окна восьмого этажа многоквартирного дома. Инцидент произошел на проспекте Ленина. Росгвардеец случайно оказался во дворе дома в момент падения, сообщили в пресс-службе федеральной службы по ХМАО.

«Сотрудник незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи, подбежал к пострадавшей, а также сообщил о произошедшем в центр оперативного управления вневедомственной охраны города. До приезда врачей правоохранитель оказал горожанке первую помощь, а затем помог медикам переместить девушку на носилки и донести до служебного автомобиля, а также сопроводил пострадавшую в городскую больницу», – передают в источнике.

В настоящий момент состояние девушки стабилизировалось, ее перевели из реанимации в общую палату.