Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

30 ноября

Выставка «Прикосновение к искусству»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 11:00 и 14:00.

Накануне Международного дня инвалидов художественный музей Сургута возобновляет работу тактильной выставки «Прикосновение к искусству». Экспонаты выставки – тактильные копии художественных произведений из собрания музея и сами подлинные работы: «Скрипач» В.Е. Маковского, «Ветка яблони» К.С. Петрова-Водкина, «В Константинополе» М.С. Сарьяна, «Первый трактор» Л.В. Туржанского, «Медвежий праздник» П.С. Бахлыкова.

В этот день в рамках работы выставки состоятся экскурсия «Искусство на кончиках пальцев» для незрячих и слабовидящих людей. Экскурсия проводится бесплатно (при предъявлении удостоверения). Количество участников ограничено.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 50 рублей, взрослый – 150 рублей. 0+

Открытие выставки «На берегу леса»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

В этот вечер состоится открытие зимней выставки Анны и Варвары Кендель «На берегу леса», в рамках которой пройдет лекция и творческая встреча с художницей Варварой Кендель, авторская экскурсия по экспозиции и живая музыка в исполнении виртуозного саксофониста Сургута Егора Тренина. Посетителей ждет волшебный мир северной природы, наполненной животными, птицами и другими обитателями.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 200 рублей. 0+

Концерт Сергея Большова «Быть услышанным»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 19:00.

Для жителей и гостей Сургута выступит молодой артист Сергей Большов в сопровождении бэнда «SELEBRO project». Спектакль позволит каждому прикоснуться к актуальным и волнующим вопросам – о страхе потери, о внутреннем конфликте, который иногда так трудно преодолеть.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Психологически-юмористическое шоу «Не осуждаю»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В Невесомости состоится новый выпуск шоу «Не осуждаю» с психотерапевтом Эрнестом на тему «Бывшие». На мероприятии будут два комика – Кирилл Андреев и Рамиль Нуртдинов. На протяжении всего шоу участники смогут задать свой вопрос и получить на него ответ. На мероприятии звучит ненормативная лексика.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 550 рублей, на входе ‒ 650 рублей. 18+

1 декабря

Выставка «Темная сторона»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 10:00-18:00.

Выставка «Темная сторона» – уникальный интерактивный проект, в основе которого концепция игры со светом и тенью с использованием различных флуоресцентных материалов. На выставке будут представлены работы художников из Сургута и творческих представителей города, нарисованные флуоресцентной краской. На пустых холстах, при воздействии на них ультрафиолетовым излучением, будет проявляться изображение. Каждый посетитель с помощью специального девайса сможет рассматривать содержимое работ.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: детям от пяти до семи лет, пенсионерам – 50 рублей, детям от семи до 18 лет – 100 рублей, взрослый – 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейное занятие «Уездные забавы»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Горожанам предлагают перенестись в Сургут XIX века и познакомиться с зимними занятиями местных жителей. Участникам расскажем, как в прошлом проводили вечера и какие любимые забавы были у детей и молодежи. В завершении встречи все изготовят памятный сувенир.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 150 рублей. 0+

Открытый микрофон от Open Standup

Место проведения: The Wall Pub, проспект Ленина, 50/1. Время: 20:00.

Сургутянам предлагают посетить стендап шоу, где комики проверяют новые шутки и дорабатывают старые. Тут участники встретят как самых опытных комиков, так и начинающих ребят.

Телефон для справок: +7 (993) 575-15-51. Цена билета: 250 рублей. 18+