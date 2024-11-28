Чистая вода в домах сургутян появится к 6 декабря

В Сургуте к 6 декабря планируют закончить ремонтные работы и промывки водоводов на трех участках сетей. Об этом сообщил глава города Максим Слепов в своих соцсетях.

«Получаю много обращений и вопросов от горожан по качеству воды. Особенно из восточной части Сургута. Фиксируем жалобы с улиц Мунарева, Мелик-Карамова, Югорской, Захарова и других. Собрал руководителей коммунального блока, ответственных за подачу в дома сургутян нормальной воды, – пишет мэр. – Ремонтные работы и промывки водоводов организованы. К 6 декабря на всех трех участках их планируют завершить».

По словам Слепова, причиной ухудшения качества воды в домах стал активный рост города и увеличение нагрузки на сети.