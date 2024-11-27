Депутаты поддержали единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования Сургута

Сегодня, 27 ноября, на 31 заседании Думы города Сургута депутаты утвердили единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования. Он стал первым в Югре объединенным планом территориального планирования и градостроительного зонирования. Решение поддержали 20 депутатов, один воздержался.

Документ охватывает ключевые аспекты развития города. Среди них – строительство дорог, жилых и коммерческих объектов, школ, детсадов, больниц, набережных, парков и мостов.

Глава города Максим Слепов подчеркнул его важность: «Сегодня у нас случилось эпохальное событие, мы приняли первыми в округе единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования. Он является стратегическим не только для нашего города, но и для региона в целом. Это не просто генеральный план, а единый документ, включающий в себя помимо генерального плана также правила землепользования и застройки. Новый документ направлен в первую очередь на улучшение материального состояния жителей Сургута и разработан до 2044 года, а также увязан с утвержденной нами стратегией социально-экономического развития города. Еще раз напоминаю, что документ живой, мы будем вносить поправки по необходимости. Город развивается, и я думаю, что мы будем дорабатывать документ в процессе уже в современных условиях и по новым требованиям».

В документе предусмотрено сохранение прогулочных набережных вдоль реки Оби, Саймы и Бардаковки, создание 17 парков и 19 зон отдыха и туризма. Планируется строительство 10 развязок, 47 километров велосипедных дорожек и увеличение улично-дорожной сети на 120 километров. К 2044 году в Сургуте запланировано удвоение числа детских садов и школ, а также возведение новых поликлиник и других объектов здравоохранения.

Ранее в Думе Сургута обсудили ситуацию с ТЦ «Югра-Молл», который находится в зоне размещения объектов здравоохранения, и, понятное дело, стоять там не может по закону. В новом документе территориального планирования землю планируют перевести в коммерческое использование.