На 58 году жизни скончалась основатель известной частной клиники Сургута

Вчера, 26 ноября, в возрасте 58 лет скончалась основатель известного медицинского учреждения в Югре Наталья Пархомович. Под ее руководством в 1993 году в Сургуте появилось первое частное медучреждение «Наджа».

За 31 год «Наджа» выросла до крупной компании, в которую входило несколько отделений по различным медицинским и социальным направлениям деятельности. Сейчас дело матери продолжает ее сын – Павел Пархомович.

Наталья Викторовна всегда занимала активную жизненную позицию, вела большую общественную и благотворительную деятельность. В разные годы жизни была депутатом Думы Сургута, членом партии «Единая Россия», членом Сургутской торгово-промышленной палаты, Координационного совета по защите прав застрахованных, возглавляла Ассоциацию частных медико-социальных организаций при СТПП, представляя частную медицину как составную часть единой системы здравоохранения страны.

Труд Натальи Пархомович отмечен многочисленными наградами Торгово-промышленной палаты РФ и ХМАО, Министерства здравоохранения РФ, администрации Сургута, администрации Сургутского района, окружного департамента здравоохранения.

В 2021 году Натальи Пархомович получила нагрудный знак «Отличник здравоохранения министерства здравоохранения РФ» и почетное звание «Ветеран труда». Медицинский центр «Наджа» под ее руководством неоднократно становился победителем конкурсов «Лидер бизнеса Югры», «Лучшее малое предприятие в сфере услуг» и «Предприниматель года».

Редакция siapress.ru выражает искренние соболезнования родным и близким Натальи Пархомович.