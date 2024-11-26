В Окружной кардиоцентр Сургута с рабочим визитом нагрянул глава депздрава Югры

В ходе рабочей поездки в Сургут глава депздрава Югры Роман Паськов посетил БУ ХМАО «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». Ключевые показатели клиники ему представила главный врач Кардиодиспансера, главный внештатный кардиолог Югры Ирина Урванцева, сообщает пресс-служба медучреждения.

«В презентации был сделан акцент на создании целого комплекса медицинских и организационно-методических подходов, которые позволяют Югре оставаться в числе регионов-лидеров с самым низким показателем смертности от болезней системы кровообращения. После доклада Роман Владимирович пригласил коллектив к диалогу», ‒ говорится в сообщении.

Врачи задали глава депздрава несколько вопросов ‒ о создании медицинской информационной системы с общей базой данных для взаимодействия врачей из разных медучреждений региона и для выработки единой тактики ведения пациентов, а также о возможности открытия в Сургуте респираторного центра для взрослых паллиативных больных, нуждающихся в поддержке ИВЛ.

После беседы Роман Паськов оценил операционно-реанимационный блок: работу экстренного приемного отделения, оснащение и шаговую доступность реанимационного зала и рентгеноперационной.