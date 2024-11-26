В Думе Сургута вернулись к вопросу о ТЦ «Югра-Молл»

В минувшую пятницу, 22 ноября, в Думе Сургута состоялось совместное заседание постоянных комитетов, на котором депутаты обсудили принятие единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Важным вопросом стало изменение разрешенного использования земли под ТЦ «Югра-Молл».

На сегодняшний день ТЦ «Югра-Молл» находится в зоне размещения объектов здравоохранения, и, понятное дело, стоять там не может по закону. В новом документе территориального планирования предлагается перевести землю в коммерческое использование.

Отметим, что при корректировке документа территориального планирования администрация принимала предложения от горожан − на этапе публичных слушаний по изменению в правила землепользования и застройки − однако, они были не учтены.

Между тем, депутаты городской Думы внесенные изменения заметили и обратили на это внимание. «Земельный участок, на котором расположен ТЦ «Югра-Молл» в микрорайоне 31А, на пересечении улицы Иосифа Каролинского и Пролетарского проспекта, отнесен к многофункциональной общеделовой территориальной зоне коммерческого назначения ОД2, в которой содержатся основные виды разрешенного использования для размещения объектов торговли: торговые центры, торгово-развлекательные центры, комплексы, в том числе магазины», ‒ указал и. о. председателя Думы Сургута Александр Олейников.

Напомним, что в Сургуте давно обсуждался вопрос с судьбой ТЦ «Югра-Молл». Ранее между проспектом Пролетарским и улицей Иосифа Каролинского планировался целый медицинский кластер: перинатальный центр, поликлиника, станция переливания крови, морг, станция скорой помощи и стоматология. Теперь на этом месте стоит ТЦ «Югра молл», собственники которого предлагают внести изменения в правила землепользования и застройки, чтобы законно проводить торговую деятельность. В августе 2024 года по объекту был назначен суд, который так и не состоялся. Как сообщали местные СМИ, владелец скандально известного ТЦ сам затягивает процесс, надеясь на то, что власти пойдут ему навстречу и разрешат использовать землю под свои нужды. И, по всей видимости, так и произошло.

По словам заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ивана Сорич, смена назначения земли обусловлена тем, что генплан разрабатывается сроком на 20 лет.

«В целях устойчивого развития микрорайона 31А, для повышения эффективности развития территорий разработчики пришли к выводу о том, что помимо зоны под объекты здравоохранения, у нас в перспективе там будут еще дополнительно два объекта здравоохранения, территории данного микрорайона необходимо сформировать общественное пространство, включая объекты бытового обслуживания, общественного питания и торгового назначения», ‒ объяснил чиновник.

К обсуждению вопросу присоединился депутат Алексей Кучин, который входит в комиссию по подготовке градостроительного зонирования и был против изменений. «По поводу ТЦ «Югра-Молл» ответ разработчиков никак меня не может удовлетворить. Какое общественное пространство в месте, где торгуют коврами и самсой?» ‒ высказался народный избранник.

Между тем, именно Алексей Кучин просил сургутян решить, что важнее городу − торговый центр, признанный законно размещенным на земле, или же неизменный план медицинского кластера.

«31А микрорайон (район между проспектом Пролетарским и улицей Иосифа Каролинского) города с давних времен планировался как медицинский кластер. Для этого на всей территории микрорайона была установлена зона ОД.6 предназначенная для размещения объектов здравоохранения. Интересная задумка собрать все объекты в одном месте рядом с центром города. Для ее реализации в свое время городские власти занялись вопросом освобождения земли от непрофильных объектов. Именно здесь в 2012 году были убиты сургутские чиновники Владимир Чорнонос и Руслан Аюпов во время исполнения решения по сносу здания шиномонтажки. Шиномонтаж нужно было снести для строительства частной медицинского объекта, по слухам стоматологической клиники. Правда, через несколько лет, в нарушении установленной правилами землепользования и застройки зоны для объектов здравоохранения, на этом месте появился торговый центр «Югра молл». Сейчас собственники хотят устранить эти нарушения путем внесения изменений в ПЗЗ, поменяв назначение земли, сделав ее подходящей для ведения торговли», − ранее пояснил в своих соцсетях депутат.

После завершения заседания, с журналистами пообщался директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев.

«Правильно сказали проектировщики ‒ это объекты, которые ориентированы на дополнительную инфраструктуру для медицинского кластера. Комиссия рассмотрела весь перечень обоснований и приняла такое решение. Комиссия рассмотрела, что, действительно, нет жесткой необходимости именно здесь получить объект здравоохранения, тем более, с реализацией этого объекта связаны определенные сложности при наличии близости таких объектов, как автомобильная мойка и автомобильная заправка. В принципе, все можно расчистить и что-то снести, но это определенные мероприятия по изъятию, связанные, в том числе, с затратами бюджета. Поэтому проектировщики приняли такое решение, с которым большинство согласилось», ‒ отметил он.

Окончательное решение торгового центра депутаты примут на ближайшем заседании, 27 ноября. Однако депутатам придется проголосовать не только за этот объект, а за принятие полного документа территориального планирования и градостроительного зонирования.