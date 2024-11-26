В Сургуте выбирают название для старейшего сквера

Сургутяне смогут решить, как будет называться сквер в 27 микрорайоне, история которого началась еще в 1954 году. Тогда учитель Черномысовской школы Евлалия Кошкарова инициировала создание парка. В его обустройстве участвовали педагоги, школьники и их родители.

В 2018 году благодаря проекту «Бюджет Сургута online» началась масштабная работа по благоустройству. На первом этапе проложили дорожки, установили освещение, лавочки и урны. В 2019 году на тропинках появилась плитка, обновили освещение, добавили камеры видеонаблюдения и дополнительные скамейки.

В 2023 году в рамках инициативного бюджетирования сквер превратился в современное общественное пространство. Здесь оборудовали входную группу, спортивную площадку, зоны для работы и учебы на свежем воздухе, мини-библиотеку и стенды с информацией об истории Восточного жилого района и геологах-первопроходцах.

Теперь этот уютный и комфортный сквер ждет своего названия. Жители Сургута могут проголосовать за один из предложенных вариантов:

Черномысовский сквер.

Сквер единения.

Сквер Школьный имени Евлалии Александровны Кошкаровой.

Сквер истории в деревьях.

Проголосовать можно на Платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» до 2 декабря, перейдя по ссылке.

В разделе «Старый Сургут» мы вспомнили учителя биологии Черномысовской «семилетки» Евлалию Александровну Кошкарову и ее два «детища» – опытный участок и парк. О 70-летии старейшего сквера Черномысовской школы также на сайте.