Информация об уходе обвиняемого в коррупции экс-мэра Сургута на СВО не подтверждена

Бывший глава Сургута Андрей Филатов, которого подозревают в коммерческом подкупе, рассматривает возможность уйти на СВО. Экс-мэр обсуждает с силовиками заключение контракта с Минобороны РФ еще на стадии следствия, утверждают в телеграм-канале «УралИнфоЗавод».

«Он очень не хочет получить судимость, чтобы не портить биографию. В будущем он планирует вновь заниматься политикой (и избираться на различные должности), поэтому судимость ему точно не нужна. Вот и возник вариант с подписанием контракта в ближайшее время», − передают в посте слова собеседника, знакомого с ситуацией.

Между тем, другой источник заявляет, что этот вариант − не приоритетный для бывшего мэра, и он намерен отстаивать свою невиновность в суде.

На настоящий момент информация о заключении контракта с Минобороны не подтверждена. Однако Андрей Филатов действительно нанял адвоката для замены меры пресечения по уголовному делу о коммерческом подкупе.

Более подробно об уголовном деле − на сайте siapress.ru.