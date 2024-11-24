В Сургуте прошла выставка социальных проектов НКО

В Сургуте завершилась ежегодная выставка социальных проектов некоммерческих организаций (НКО), ставшая знаковым событием для города. Мероприятие собрало свыше 10 тысяч посетителей и продемонстрировало достижения 45 общественных объединений, работающих в различных направлениях: социальном, молодежном, спортивном, образовательном, патриотическом и благотворительном.

Организаторы отмечают, что количество участников выставки с каждым годом растет. В этом году в числе участников были также национально-культурные автономии Сургута, а 8 из представленных организаций начали свою деятельность лишь в прошлом или текущем году.

«Выставка организована в восьмой раз в Сургуте. Ее цель – рассказать жителям города о существующих социальных инициативах, возможностях участия в них и о том, как граждане могут внести свой вклад в развитие города. Чтобы привлечь больше сургутян, мы проводим выставку в торгово-развлекательном центре. Для НКО – это возможность заявить о себе. В этом году много проектов с участием молодежи, а также новых организаций», – пояснила начальник отдела взаимодействия с некоммерческими организациями управления внешних и общественных связей департамента массовых коммуникаций и аналитики Наталия Гневашева.

Заместитель главы города и председатель конкурсной комиссии Владимир Фризен подчеркнул важность работы некоммерческого сектора и его вклад в поддержку военнослужащих. «Гордость за Сургут, гордость за то, что некоммерческий сектор не стоит на месте, стремительно развивается. На выставке представлены различные направления. И это дорогого стоит. Радует, что ни одна организация, ни две, ни три, а множество включились в эту работу осознанно, с большим желанием и заряжая других», – отметил заместитель главы.

Выставка также включала конкурс проектов. Жюри оценивало актуальность и социальную значимость представленных инициатив. Лучшими в различных номинациях стали:

«Будущее Сургута»: проект «По зову сердца» региональной общественной организации «Центр развития волонтерства, защиты окружающей среды и социальной поддержки населения «Зов Родины».

«Содействие победе»: проект «Швейное производство помощи СВОим» региональной общественной организации «Центр социальной помощи пенсионерам, инвалидам и малоимущим гражданам «Новая Жизнь».

«Наставники»: проект «Добровольный пожарный. Госпитальные миссии» автономной некоммерческой организации «Гуманитарный добровольческий корпус».

Приз зрительских симпатий: проект «Начни с себя. Зарядки в парке «За Саймой» региональной ассоциации здорового образа жизни и развития личности «Начни с себя».

Специальный приз от жюри: проект «Футбольный клуб будущего «Искра» одноименного футбольного клуба.

Выставка социальных проектов не только позволяет сургутянам ознакомиться с инициативами НКО, но и вдохновляет на активное участие в жизни города. Она становится площадкой для обмена опытом, поиска новых партнеров и реализации важных социальных проектов, которые помогают делать жизнь горожан лучше.

При поддержке Администрации Сургута