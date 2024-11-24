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Сургутские общественники собрались на большую выставку проектов

В Сургуте прошла выставка социальных проектов НКО

Сургутские общественники собрались на большую выставку проектов
Фото администрации Сургута

В Сургуте завершилась ежегодная выставка социальных проектов некоммерческих организаций (НКО), ставшая знаковым событием для города. Мероприятие собрало свыше 10 тысяч посетителей и продемонстрировало достижения 45 общественных объединений, работающих в различных направлениях: социальном, молодежном, спортивном, образовательном, патриотическом и благотворительном.

Организаторы отмечают, что количество участников выставки с каждым годом растет. В этом году в числе участников были также национально-культурные автономии Сургута, а 8 из представленных организаций начали свою деятельность лишь в прошлом или текущем году.

«Выставка организована в восьмой раз в Сургуте. Ее цель – рассказать жителям города о существующих социальных инициативах, возможностях участия в них и о том, как граждане могут внести свой вклад в развитие города. Чтобы привлечь больше сургутян, мы проводим выставку в торгово-развлекательном центре. Для НКО – это возможность заявить о себе. В этом году много проектов с участием молодежи, а также новых организаций», – пояснила начальник отдела взаимодействия с некоммерческими организациями управления внешних и общественных связей департамента массовых коммуникаций и аналитики Наталия Гневашева.

Заместитель главы города и председатель конкурсной комиссии Владимир Фризен подчеркнул важность работы некоммерческого сектора и его вклад в поддержку военнослужащих. «Гордость за Сургут, гордость за то, что некоммерческий сектор не стоит на месте, стремительно развивается. На выставке представлены различные направления. И это дорогого стоит. Радует, что ни одна организация, ни две, ни три, а множество включились в эту работу осознанно, с большим желанием и заряжая других», – отметил заместитель главы.

Выставка также включала конкурс проектов. Жюри оценивало актуальность и социальную значимость представленных инициатив. Лучшими в различных номинациях стали:

«Будущее Сургута»: проект «По зову сердца» региональной общественной организации «Центр развития волонтерства, защиты окружающей среды и социальной поддержки населения «Зов Родины».

«Содействие победе»: проект «Швейное производство помощи СВОим» региональной общественной организации «Центр социальной помощи пенсионерам, инвалидам и малоимущим гражданам «Новая Жизнь».

«Наставники»: проект «Добровольный пожарный. Госпитальные миссии» автономной некоммерческой организации «Гуманитарный добровольческий корпус».

Приз зрительских симпатий: проект «Начни с себя. Зарядки в парке «За Саймой» региональной ассоциации здорового образа жизни и развития личности «Начни с себя».

Специальный приз от жюри: проект «Футбольный клуб будущего «Искра» одноименного футбольного клуба.

Выставка социальных проектов не только позволяет сургутянам ознакомиться с инициативами НКО, но и вдохновляет на активное участие в жизни города. Она становится площадкой для обмена опытом, поиска новых партнеров и реализации важных социальных проектов, которые помогают делать жизнь горожан лучше.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 22:00, просмотров: 85, комментариев: 0
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  2. Гаражи уродуют город, но над ними можно надстроить общественные пространства 406
  3. ​Бастрыкин разберется в ДТП с автобусом в Сургуте 366
  4. ​Бастрыкин предложил возбудить уголовное дело на стрелявших из окна машины в Сургуте 338
  5. ​В Сургутском районе прошла общественная приемка квартир 336
  6. ​В России отмечают День матери 325
  7. ​Чистый каток: на остановках Сургута не устраняют гололед 313
  8. ​Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри 308
  9. ​В Московском зоопарке поселился гигантский осьминог 305
  10. ​Матвиенко предложила ввести Десятилетие семьи в России 258
  1. ​Полвека в нефтяной отрасли 3936
  2. Был бы мэр, а статья найдётся 2138
  3. ​Годы партийного лидерства 1745
  4. ​Давайте сначала от поля и речки! 1537
  5. 20 лет власти Сургута игнорируют запрос на индивидуальное жилье. Хватит 1422
  6. ДТП на трассе в Югре унесло жизни двух человек 1372
  7. Цены взлетели: продукты питания в России подорожали на 50-100% за год 1105
  8. На улице Аэрофлотская в Сургуте произошло ДТП с участием автобуса СПОПАТа 1062
  9. ​В Сургуте снизились цены на вторичное жилье 1062
  10. ​Эмилия Трапезникова: «Только 19 образовательных учреждений Сургута безопасны» 1038
  1. ​Цены взлетят: какие продукты и услуги подорожают в России в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6675
  2. ​Андрей Филатов: от мэра Сургута до фигуранта уголовного дела // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6333
  3. Ученые создали калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти 5027
  4. ​В Подмосковье подросток зарубил мать топором после ссоры 4625
  5. ​Полвека в нефтяной отрасли 3936
  6. ​Зарплаты, больничные и декретные выплаты: как новый МРОТ повлияет на доходы россиян в 2025 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3571
  7. ​Юрист о последствиях уголовного дела Филатова: штрафы, срок и перспективы 3496
  8. ​Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин 3202
  9. ​Арест бывшего мэра крупнейшего города неприятен для любого губернатора, но тут есть важное «но» 3052
  10. ​Малые архитектурные интересности, промышленный туризм и новая жизнь хрущевок – урбанистические ноу-хау для Сургута 2993

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