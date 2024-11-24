В Сургуте монтируют новые остановочные павильоны

В Сургуте продолжается модернизация остановочных комплексов: до конца года на городских улицах появятся 25 новых павильонов. Современные конструкции будут оснащены системой освещения, двумя инфракрасными излучателями для обогрева, антивандальными стеклами, защищающими от ветра и дождя. В каждом павильоне предусмотрены две скамьи, две урны и специальная доска для объявлений.

Выбор мест установки новых павильонов осуществлялся с учетом обращений и пожеланий жителей города. Как отметил глава Сургута Максим Слепов, развитие инфраструктуры остановочных пунктов — важная часть работы городской администрации: «Запросы горожан по остановочным павильонам слышу. Будем планово их обновлять. В ответ надеюсь на бережное отношение сургутян ко всем остановочным павильонам города», – подчеркнул он.

В настоящее время на улично-дорожной сети города расположено около 350 остановочных пунктов, из которых:

220 оборудованы муниципальными павильонами;

88 имеют частные павильоны с торговыми площадями;

23 площадки не могут быть оснащены павильонами из-за расположения в охранных зонах инженерных сетей;

10 остаются без павильонов из-за низкого пассажиропотока.

«Всего на улично-дорожной сети города 52 остановочных пункта нового типа на 50 остановках, до конца года будет 74 на 72 остановочных площадках. В местах с увеличенным пассажиропотоком мы устанавливаем два комплекса для комфорта жителей. Стоит отметить, что в этом году из средств местного бюджета на борьбу с вандализмом на остановочных комплексах потрачено более четырёх миллионов рублей. На эти средства можно было установить дополнительно еще три остановочных павильона», – рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

Первые павильоны из новой партии уже появились на остановке «ДК «Строитель». Новые конструкции появятся на следующих участках:

От пр. Пролетарского до пр. Ленина;

От пр. Пролетарский до ул. Иосифа Каролинского;

От ул. 30 лет Победы до ул. Университетской;

От ул. Иосифа Каролинского до ул. Ивана Захарова;

От ул. Энгельса до ул. Гагарина;

От пр. Ленина до ул. Сибирской;

От ул. Университетской до пр. Пролетарского;

От ул. 30 лет Победы до ул. Университетской;

От ул. Островского до Нефтеюганского шоссе;

А также на ул. Мелик-Карамова, ул. Гагарина, Бульваре Свободы и ул. Флегонта Показаньева.

Старые павильоны, которые будут заменены на новые, администрация приведёт в нормативное состояние и установит на других остановочных пунктах города. Таким образом Сургут продолжает движение к созданию современной и удобной для своих жителей.

При поддержке Администрации Сургута