Первая конференция, посвященная дорогам севера, прошла в Сургуте

Первая конференция «Дороги Севера» прошла в Сургуте, объединив 130 участников из разных регионов России. Среди них – специалисты федеральных, региональных и муниципальных уровней, представители строительных университетов и крупнейших дорожных компаний. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, обсуждения итогов дорожно-строительного сезона и планов на будущее.

Важность конференции для Сургута подчеркнул глава города Максим Слепов: «В конце дорожно-строительного сезона специалисты и заказчики встретились, чтобы обсудить новые практики и технологии, которые использовались в этом году, и определить, какие из них будут применяться в следующем. Для нашего города особенно важно, что в Сургуте расположены три крупнейших дорожно-строительных компании региона: «ЮВиС», «Северавтодор» и «Автодорстрой». Для Сургута это благо, потому что эти компании, в том числе, являются для нас социальными партнерами. Например, по запросам жителей в этом году было отремонтировано около 40 тысяч квадратных метров дорог».

Глава Сургута также добавил, что благодаря активной работе подрядчиков удалось уделить внимание дворам и проездам, которые долгое время оставались без ремонта. Он выразил уверенность в том, что в будущем в городе будут внедрены самые современные технологии дорожного строительства.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова представила отчет о результатах ремонтной кампании: «В результате текущей ремонтной кампании было восстановлено более 214 тысяч квадратных метров дорог, это 25 километров. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в нормативное состояние приведено более трех километров дорог. Работы выполнены на четырех объектах: проспекте Комсомольском, улице Энергетиков, Нефтеюганском шоссе и первый этап на улице Югорской. Также благодаря дополнительному субсидированию завершено строительство четырех объектов: улицы Дальней, Автомобилистов, Западной и Толстого».

Анна Коршунова отметила, что на обслуживании дорожных служб города находится более 270 километров дорог и около 245 километров тротуаров.

Участники конференции также сосредоточились на обсуждении современных технологий и подходов к дорожному строительству. Среди поднятых вопросов – методы проектирования и укладки асфальтобетонных смесей, развитие битумных вяжущих материалов, логистика поставок инертных материалов и подготовка кадров для отрасли.

«Наш регион отличается сложными условиями и коротким строительным сезоном. За 22 года работы СК «ЮВиС» накопил богатый опыт, особенно в контексте северного климата. Мы используем новейшие технологии и даже разработали свои собственные решения, направленные на повышение качества дорожного строительства. Конечно, существуют и проблемы, требующие обсуждения. Все, кто связан с дорожным строительством, сталкиваются с трудностями, и наша цель – сосредоточиться на этих вопросах и совместно искать пути их решения. Мы уверены, что вместе сможем применить все лучшие мировые технологии для улучшения нашей работы», – отметил генеральный директор СК «ЮВиС» Владимир Башков.

Конференция «Дороги Севера» стала значимым событием для дорожной отрасли, предоставив участникам уникальную возможность обменяться опытом и обсудить перспективы развития дорожной инфраструктуры на Севере. Организаторы мероприятия – компании «ЮВиС» и ТТМ – выразили надежду, что подобные встречи станут регулярными, способствуя укреплению сотрудничества между специалистами различных регионов.

При поддержке Администрации Сургута